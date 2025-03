Sir Jim Ratcliffe veut révolutionner les contrats à Manchester United

Sir Jim Ratcliffe veut mettre fin aux dépenses excessives de Manchester United en instaurant une refonte totale des contrats des joueurs. The Sun affirme que le co-propriétaire du club souhaite réduire la masse salariale en limitant les salaires fixes des nouvelles recrues et des joueurs en renégociation. À la place, des primes basées sur la performance seront mises en place, pour inciter l’équipe à retrouver le haut de tableau de la Premier League.

Toutefois, cette nouvelle politique pourrait freiner certains recrutements et prolongations de contrat. Les salaires des nouveaux arrivants seront maintenus à un niveau plus bas jusqu’à ce que l’équipe de Ruben Amorim lutte de nouveau pour les titres. Une source interne a confirmé que cette approche avait déjà été discutée avec les agents des joueurs. Reste à voir si cette réforme portera ses fruits et aidera Manchester United à renouer avec le succès.