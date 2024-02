Brest : les franches confidences de Pierre Lees-Melou sur son hiver agité

Brest est deuxième de Ligue 1. Après une longue période sans succès, les Bretons ont renoué avec la victoire ce dimanche contre un OM pitoyable. Comme un symbole, c’est Pierre Lees-Melou qui a offert le succès aux Ty-Zefs. Proche d’un départ cet hiver alors que Rennes lui a offert un pont d’or, le miliue de 31 ans est finalement resté du côté du stade Francis-Le Blé. Interrogé ce dimanche après la rencontre contre Marseille, l’ancien de Dijon n’a rien esquivé au sujet de son hiver mouvementé.

«Du moment que je suis sur le terrain, je joue à fond, rappelle Lees-Melou. Malgré les péripéties, j’ai toujours tout donné. Même à 31 ans, à un an de la fin de votre contrat, on est forcément à l’écoute, surtout avec un projet intéressant. Après, on vous bloque sans écouter nos arguments, ça fait mal. Mais je comprends que Brest veuille me garder. C’est dur quand la fin de carrière est proche. Comme j’ai connu la vie dure, je sais ce que c’est. Attention, je ne crache pas sur Brest. Il faut faire attention avec les interprétations car j’ai été traité de mercenaire. Je suis toujours lié à Brest, ma fille est née ici. Une revalorisation à Brest ? Non, je ne pense pas (rires). Peu importe, je me donne toujours à fond.»