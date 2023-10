Le nouveau sale coup de Lionel Messi au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Où jouera Lionel Messi dans un avenir (très) proche ? L’Argentin est sous contrat à Miami jusqu’en décembre 2025, et tout indique qu’il a l’intention d’aller au bout de son aventure floridienne. Seulement, son équipe ne disputera pas les play-offs de la Major League Soccer, puisqu’elle ne s’est pas qualifiée via la saison régulière, et La Pulga va donc avoir plusieurs mois de vacances. Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’un retour en Europe, ou même d’un départ en Arabie saoudite, sous forme de prêt pour quelques semaines.

La saison prochaine de MLS ne démarrera que fin février, et il est donc possible qu’entre-temps, les joueurs viennent faire une pige en Europe ou ailleurs. Un peu à l’image du retour de Thierry Henry à Arsenal en 2012, alors qu’il jouait au New York Red Bull. Du côté de Barcelone, certains étaient même convaincus qu’il était envisageable de le voir revenir en Catalogne pour disputer quelques matchs.

À lire

Adil Rami traumatisé par Lionel Messi

Messi veut se reposer

Mais le principal concerné a vite tenu à climatiser son ancien club et ses anciens fans. Il a ainsi pris la parole mercredi, pendant le stage de sa sélection, pour écarter tout retour en Catalogne. « Je vais m’entraîner, je jouerai le match qui arrive (il reste un dernier match à Miami, NDLR) et j’essaierai d’arriver de la meilleure façon possible pour novembre (l’Argentine joue contre l’Uruguay et le Brésil, NDLR) si je peux y être à nouveau », a-t-il d’abord lancé.

La suite après cette publicité

« Après je profiterai des vacances en Argentine. C’est la première fois que je vais avoir beaucoup plus de jours de vacances en décembre en toute tranquillité d’esprit mes proches et en janvier je reviendrai pour faire à nouveau la pré-saison. Repartir de zéro et se préparer du mieux possible, comme toujours », a conclu le joueur. Pas de retour à Barcelone donc. Pour rappel, cette saison, l’Argentin a notamment gagné la Leagues Cup, opposant les franchises de MLS à celles de Liga MX, étant nommé meilleur joueur de la compétition. En MLS, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en cinq rencontres.