Rennes : Valentin Rongier se voit bien entraîneur

Le capitaine du Stade Rennais, Valentin Rongier, commence déjà à réfléchir à son avenir une fois sa carrière terminée. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu de terrain de 31 ans explique qu’il se voit rester dans le monde du football et qu’il se prépare progressivement à l’après. « J’espère qu’il me reste encore de belles années, mais j’y pense de plus en plus. Je pense rester dans cet écosystème », confie-t-il. Le joueur a d’ailleurs entamé une formation de management liée au football avec l’UEFA afin de mieux comprendre les différents aspects du métier, de la stratégie au management.

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S’il n’a pas encore arrêté son choix définitif, la piste d’une reconversion sur un banc de touche semble prendre de l’ampleur. Rongier admet être attiré par la dimension tactique du jeu et par le rôle de guide sur le terrain, ce qui lui vaut parfois d’être décrit comme un « joueur-coach ». Une idée également encouragée dans son entourage : « ma femme me dit : tu es fait pour être coach », raconte-t-il. L’ancien joueur du FC Nantes et de l’OM précise toutefois qu’il garde aussi en tête d’autres possibilités, notamment celle de directeur sportif, même si l’adrénaline du terrain pourrait naturellement le pousser vers le métier d’entraîneur.