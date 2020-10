LdC : quand Thomas Müller traite les joueurs de l'Atlético de brutes

Le FC Bayern Munich accueillait mardi soir l’Atlético de Madrid pour son premier match de poule cette saison en Ligue des Champions. Si, au cours de cette rencontre, il n’y a tout bonnement eu aucun suspens, tant les joueurs du Bayern, champions d’Europe en titre, ont terrassé les Colchoneros (4-0), cela n’a pas empêché un joueur bavarois d’avoir un avis très critique à l’encontre des joueurs de Diego Simeone au cours du match. Le quotidien allemand Bild révèle ce jeudi que Thomas Müller n’a pas fait dans la demi-mesure sur la pelouse lorsque l’arbitre de la rencontre l’avertissait d’un carton jaune pour une faute sur Kieran Trippier.

En effet, le champion du monde 2014 aurait lâché à l'arbitre : «Que se passe-t-il ici ? Ça ne peut pas être vrai. Nous jouons contre l’Atlético de Madrid, les plus grandes brutes du football mondial. Et vous me sortez un jaune pour ça?» S’il a pu se montrer nerveux, cela n’a pas empêché le taulier du club d'oeuvrer dans la victoire écrasante des siens. Quant aux Colchoneros, il ne serait pas surprenant de les voir réagir à cette déclaration.