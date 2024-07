Amical : Dortmund étrillé par les Thaïlandais de Pathum United

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, battu par le Real Madrid, le Borussia Dortmund a pris la direction du continent asiatique pour effectuer sa tournée estivale avant la reprise des hostilités en Bundesliga au mois d’août. Quelques jours après avoir été tenu en échec par le Erzgebirge Aue (D3 allemande), le club allemand dirigé par Nuri Sahin était aux prises avec le BG Pathum United (D1 thaïlandaise).

La suite après cette publicité

Avec un effectif largement remanié et très rajeuni, Dortmund s’est lourdement incliné face à son homologue thaïlandais (4-0). Lorenzen, attaquant allemand passé par le Werder Brême, et l’expérimenté Dangda ont permis aux locaux de prendre le large en marge du repos avant que Wonggorn, auteur d’un doublé, ne corse l’addition en seconde période. Opposé à Osaka dans trois jours, les partenaires de Julian Brandt devront faire beaucoup mieux avant de retrouver le continent européen et Villarreal (6 août) puis Aston Villa (10 août).