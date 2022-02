Manchester United ne renouvellera pas un partenariat à 47 M€ avec un sponsor russe

Manchester United est prêt lui aussi à prendre des mesures suite au début de l'invasion du territoire ukrainien par l'armée russe. Après Schalke qui a décidé de retirer Gazprom, société russe d'extraction et de transport de gaz naturel, de son maillot, le club anglais va lui mettre fin à un contrat le liant à la compagnie aérienne Aerflot, une fois que celui-ci arrive à son terme en 2023.

La suite après cette publicité

Cette entreprise sponsorise les Red Devils depuis 2013 et est même son transporteur officiel. Le dernier accord signé en 2017 et portant sur 6 ans avait été conclu contre une manne financière de 40 M£, soit 47 M€. D'après les informations du Sun, ce partenariat ne sera pas renouvelé par la direction mancunienne, qui cherche d'ores et déjà une nouvelle compagnie de transport. Le nom de Qatar Airways est cité.