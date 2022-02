Schalke 04 retire le sponsor Gazprom de son maillot

La finale de la Ligue des Champions n'aura plus lieu à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. L'UEFA annoncera demain la délocalisation de cette rencontre, se mettant dans le même temps à dos l'un de ses principaux sponsors, le fournisseur de gaz naturel Gazprom. L'entreprise russe tient également un fort engagement depuis 15 ans avec Schalke 04 mais le club allemand a pris la décision de retirer le nom de ce sponsor de son maillot.

«Suite aux événements récents, le FC Schalke 04 a décidé de retirer le logo du sponsor principal GAZPROM des maillots du club. Il sera remplacé par l'inscription "Schalke 04" à la place», indique le communiqué du club de Gelsenkirchen. Plus tôt dans la journée, la direction avait déjà informé de la démission de Matthias Warnig, membre du conseil de surveillances du club délégué par Gazprom.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7