Pierre Sage : «je me suis retrouvé dans la peau de Marseille contre Liverpool»

La série s’arrête à 8. Maîtrisés par l’OM ce samedi soir au Vélodrome (3-1), les Lensois ont vu leur brillante dynamique s’interrompre en Ligue 1. Sous l’effet conjugué de leur revers et de la victoire du PSG face à Auxerre hier soir (0-1), ils ne seront plus leaders du championnat à l’issue de cette 19e journée, eux qui s’étaient emparés du trône lors de la J14, une première depuis 21 ans.

Mais les Lensois n’ont pas vraiment à rougir : ils sont tombés sur plus forts qu’eux. Peut-être auraient-ils pu installer un soupçon de doute chez ces Marseillais… s’ils avaient commencé leur match comme ils l’avaient terminé. C’était d’ailleurs un peu le ton des propos tenus par Mamadou Sangaré, auteur d’une superbe passe décisive pour Fofana en fin de match. «Effectivement, on a raté notre début de match, je pense que si on avait bien maitrisé notre début de match comme la fin, on aurait vraiment pu les mettre en difficultés, expliquait le Malien sur Ligue 1+. Ce qu’il a manqué ? Je pense qu’il nous a un peu manqué d’agressivité dans les duels. On a montré un beau visage sur les 20 dernières minutes. On va continuer à travailler. »

Pierre Sage a des regrets

Après avoir chaleureusement félicité Roberto De Zerbi, Pierre Sage portait aussi un discours teinté d’optimisme, même si l’entraîneur artésien avouait avoir peu goûté à certaines attitudes. «C’est une fin de série mais ça ne doit pas empêcher d’être ambitieux dans ce championnat. Ca ne remet pas en cause notre série, ça arrive et ça arrivera encore. Je ne veux pas contourner le match de ce soir. Il y a des choses à dire sur notre manière de défendre. On a essayé de régler le problème Hojbjerg à la mi-temps. On s’est fait décaler de la même manière sur les deux premiers buts. Je n’ai pas été content de notre réponse sur ça en seconde période», confiait-il, et d’ajouter.

«On avait les moyens de rivaliser. C’est l’aspect défensif qui nous a mis en porte-à-faux ce soir. On a pas appliqué notre principe défensif habituel, c’est dommage. Quand 11 joueurs sont réunis sur un terrain, ils doivent avoir une envie commune de faire les choses. Il suffit qu’un rôle ne soit pas rempli pour que les choses soient déséquilibrées. Ca s’est passé sur les deux premiers buts (…) Ce match était un casse-tête. Je me suis retrouvé dans la peau de Marseille contre Liverpool. Quand on travaille mal sur ce match sur quelque chose qu’on maîtrise habituellement… ça m’a fait douter.» Les Lensois vont maintenant devoir se tourner vers la réception du Havre le week-end prochain, pendant que le PSG se déplacera à Strasbourg.