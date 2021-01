Manchester City : Pep Guardiola indulgent avec Benjamin Mendy

Alors qu’il était au cœur d’une grosse polémique après avoir organisé une soirée pour fêter la nouvelle année sans respecter les règles sanitaires, Benjamin Mendy a pu compter sur le soutien de son entraîneur, Pep Guardiola.

Après la victoire de son équipe contre Chelsea (3-1), Pep Guardiola a réagi à cette affaire. Le technicien espagnol ne tient pas à accabler le Champion du monde français. « Il a enfreint les règles, il ne peut pas le faire. Mais ne donnez pas de leçons aux autres. Bien sûr, ce qu'il a fait n'était pas correct, mais ne le jugez pas trop. Si nous regardons ce que nous avons fait pour le réveillon du Nouvel An, beaucoup de gens ont peut-être fait la même chose. C’est facile de juger les autres. » a déclaré l'ancien entraineur du Bayern. « Il avait de bonnes intentions parce qu’il a un grand cœur, mais il doit comprendre certaines choses. (…) Dans notre société, nous jugeons l'autre. Ce serait mieux de se juger soi-même. Je suis presque sûr que Benjamin va s'améliorer et la prochaine fois, il sera plus prudent. » a-t-il ajouté comme le rapporte le site Manchester Evening News.