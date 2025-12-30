LOSC : quand Ethan Mbappé galère à classer les joueurs marquants de l’histoire des Bleus

Dans une vidéo publiée ce mardi sur les réseaux sociaux du LOSC, Ethan Mbappé, frère de Kylian, s’est prêté à l’exercice du top 10 à l’aveugle, où il devait classer les joueurs ayant marqué l’histoire des Bleus. Actuellement à Lille, le milieu de terrain de 19 ans, auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 9 apparitions en Ligue 1 cette saison, n’a jamais porté le maillot de l’équipe de France.

L’exercice n’a pas été simple pour lui. Après avoir peu hésité à placer son coéquipier Olivier Giroud à la troisième place, il s’est rendu compte que la tâche deviendrait plus compliquée avec tant de légendes à classer. Il a placé Paul Pogba à la deuxième position, mais s’est retrouvé dans l’embarras en tentant de classer Thierry Henry. Une fois la première place donnée à son frère Kylian, la difficulté s’est intensifiée lorsqu’il a vu que la dernière place disponible était la dixième, qu’il fallait attribuer à Zinédine Zidane. « Ah non, non. Faut couper là, c’est bon ! Je ne peux pas dire 10, je ne le note pas », a-t-il lancé, avant de demander : « J’aimerais faire des petits ajustements, si je peux ? »*. Pour sa deuxième chance, le milieu de terrain a dévoilé un classement plus cohérent, avec notamment Zidane (1er), Kylian Mbappé (2e) et Thierry Henry (3e).