PSG : Marco Verratti incertain contre Nice

La suite après cette publicité

Sorti sur blessure à l’heure de jeu face à l’OL dimanche (0-1), après avoir ressenti une gêne derrière le genou, Marco Verratti demeure incertain pour le déplacement à Nice ce samedi (21h00) selon L’Équipe. Un nouveau point médical devrait être fait ce vendredi, que Christophe Galtier évoquera certainement lors de son point presse à 13h00.

Ménagé contre l’OL dimanche dernier en raison d’une douleur au mollet, Sergio Ramos devrait en revanche effectuer son retour dans le groupe parisien. Le défenseur espagnol a repris l’entraînement collectif cette semaine en compagnie de Carlos Soler, lui aussi absent face à l’OL, et qui pourrait également postuler pour un retour face au Gym. Nordi Mukiele, toujours en convalescence après sa blessure à la cuisse, n’est toujours pas apte, tout comme Neymar et Presnel Kimpembe qui sont eux d’ores et déjà forfaits jusqu’à la fin de saison.

À lire

PSG : le point médical avant le déplacement à Nice