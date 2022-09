PL : Tottenham et Son écrasent 6-2 la lanterne rouge Leicester

La 8e journée de Premier League avait lieu ce samedi avec un duel entre Tottenham et Leicester. Une rencontre qui a été à la hauteur de l'événement et qui a démarré fort avec un penalty transformé par Youri Tielemans pour les Foxes (1-0, 6e). La réponse des Spurs a été immédiate avec une offrande de Dejan Kulusevski pour Harry Kane (1-1, 8e). L'équipe d'Antonio Conte a même pris l'avantage grâce à Eric Dier (2-1, 21e) avant que James Maddison remette les compteurs à zéro avant la pause (2-2, 41e). Au retour des vestiaires tout s'est accéléré dans cette rencontre.

Rodrigo Bentancur a remis Tottenham en ordre de marche avec un joli but (3-2, 47e) avant d'offrir une offrande pour Heung-min Son (4-2, 73e). Lançant sa saison avec un premier but, Heung-min Son a confirmé la théorie de Cristiano Ronaldo sur le ketchup et enfonçait des Foxes totalement amorphes. S'offrant un doublé (5-2, 84e) et même un triplé (6-2, 86e), Tottenham a réalisé un gros coup en terminant la rencontre en boulet de canon. Le club du nord-est de Londres grimpe à la deuxième place et revient à hauteur de Manchester City (avec un match de plus que Tottenham).