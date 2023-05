La belle action de Marcus Rashford envers Alisha Lehmann

La suite après cette publicité

Footballeur talentueux de Manchester United, Marcus Rashford (25 ans) est aussi connu pour ses valeurs, notamment dans les causes humanitaires. L’attaquant anglais s’illustre donc aussi bien sur les terrains qu’en dehors et s’est à nouveau distingué de bonne manière comme le révèle The Sun.

Alors qu’il était dans une boîte de nuit, le Chinawhite Manchester, Marcus Rashford a vu la joueuse suisse d’Aston Villa, Alisha Lehmann (24 ans), être assaillie par l’approche de nombreux hommes. Il a ainsi demandé au personnel de la boîte de laisser l’accès à la joueuse et ses amis à son accès VIP pour qu’ils puissent être tranquilles à une table.

