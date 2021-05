L'OM appuie sur l'accélérateur pour Gerson

La suite après cette publicité

Coup d'accélérateur. L'Olympique de Marseille a décidé de passer la vitesse supérieure pour Gerson (23 ans). Les Phocéens avaient formulé une première offre à hauteur de 25 M€ bonus inclus. Flamengo avait rétorqué, espérant 25 M€ fixes et des bonus pouvant faire grimper l'opération jusqu'à 30 M€.

Les discussions se poursuivent. O Globoesporte révèle que les émissaires marseillais (Tulio De Melo, l'ancien Manceau et Lillois notamment) se sont réunis avec les dirigeants du club carioca samedi soir pour continuer à négocier les détails de l'opération. En question, la teneur et le montant des bonus (nombre de matches disputés, sélections), mais aussi un contrat d'assurance.

L'OM ira jusqu'au bout

Flamengo aimerait en effet compter sur les services de son brillant milieu de terrain, sous contrat jusqu'en décembre 2023, jusqu'à l'ouverture du marché des transferts en Europe, souhaitant idéalement pouvoir l'aligner le plus longtemps possible dans les phases finales du championnat de l'état de Rio de Janeiro et la Copa Libertadores. Et pour ce faire, les deux parties entendent se protéger grâce à cette police d'assurance.

O Globoesporte précise que le père et agent du joueur était présent à cette réunion et que les échanges ont donc également démarré entre les représentants du jeune homme et les négociateurs marseillais. On apprend également que ces derniers ne quitteront pas Rio tant qu'une décision définitive ne sera pas prise par les deux parties. Les choses sont claires : l'OM veut vraiment Gerson.