L'Olympique Lyonnais veut se débarrasser de Jérôme Boateng

Pour combler ses lacunes défensives, l'Olympique Lyonnais avait frappé fort l'été dernier en ramenant Jérome Boateng jusqu'en 2023. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu pour l'international allemand. Barré par les blessures, il n'a jamais vraiment pu imposer son leadership au sein de la défense rhodanienne et c'est le jeune Castello Lukeba (19 ans), installé au cours de la saison pour palier à la blessure de Jason Denayer, qui a paradoxalement été le plus rassurant au cours de la saison.

Jérôme Boateng avait pourtant suscité beaucoup d’attentes chez les supporters et au sein même du club, mais l'enchaînement des mauvaises préstations (à Monaco, lors de la défaite 3-2, contre Angers, lors de la victoire 3-2 et contre West Ham, en Ligue Europa) avait obligé Peter Bosz à le laisser sur le banc. Après quelques altércations dans le vestiaire, le manager lyonnais avait même fini par écarter le joueur pendant quelques semaines. Alors qu'il reste encore une année de contrat pour l'ex-Munichois à l'OL, sa situation pousserait le club à s'en séparer après seulement 27 matches disputés depuis son arrivée.

Jérome Boateng a des pistes en Europe... et en MLS

Interrogé par Le Progrès, Peter Bosz avait d'ailleurs averti son défenseur. «On a pris Jérôme Boateng, on avait Jason Denayer, deux joueurs expérimentés dans l’axe. C’était pour trouver la régularité. Au Bayern non plus, il ne terminait pas ses matches. L’intensité est plus haute qu’ici, mais il n’a presque jamais terminé un match au Bayern. S’il fait une bonne préparation, il pourrait faire une deuxième saison», a prévenu l'entraîneur des Gones.

Et selon les informations de Sky Sports, Jérôme Boateng serait prêt à quitter Lyon cet été. Plusieurs clubs européens seraient intéressés pour l'enrôler et l'ex-défenseur du Bayern Munich n'écarte pas l'idée de filer en MLS, aux Etats-Unis. «C'est un rêve qui n'a pas disparu. Ce serait une belle aventure de terminer là-bas», a expliqué l'Allemand. Selon nos informations, l'Olympique Lyonnais a également ouvert la porte pour le laisser partir cet été. L'aventure de Jérôme Boateng à l'OL pourrait donc se terminer plus tôt que prévu et le pari tenté par la direction lyonnaise serait alors définitivement raté.