Gonzalo Higuain arrive à l'Inter Miami

Après avoir résilié son contrat hier soir avec la Juventus, alors qu'il lui restait encore une année, Gonzalo Higuain (32 ans) quitte l'Europe pour rejoindre la MLS et l'Inter Miami. L'attaquant argentin va retrouver son ancien coéquipier à la Vieille Dame, Blaise Matuidi, qui s'est engagé un peu plus tôt dans le mercato.

Il arrive comme joueur désigné au sein de la franchise appartenant à David Beckham. «L'Inter Miami CF a annoncé aujourd'hui avoir recruté Gonzalo Higuaín, triple vainqueur de la Liga et de la Serie A, en tant que joueur désigné. L'attaquant argentin rejoint l'Inter Miami après avoir mené la Juventus FC au titre de Serie A 2019-2020 », révèle le communiqué.

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq