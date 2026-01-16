PSG - LOSC : les compositions probables

Après une parenthèse Coupe de France, la Ligue 1 reprend ses droits. Cette 18e journée inaugure même la seconde moitié de la saison avec d’abord le match entre Monaco et Lorient, puis le choc du haut de tableau entre le PSG et le LOSC (21h). Il s’agit là d’un rendez-vous important à plus d’un titre. Le club de la capitale a besoin d’un succès pour mettre la pression sur Lens, le leader, mais aussi pour se redonner confiance après son élimination surprise en coupe face au PFC, qui fait tache à quelques jours de retrouver la Ligue des Champions.

Luis Enrique devrait opter pour du classique, en dénombrant quelques absents quand même à l’instar de João Neves, Quentin Ndjantou, Kang-In Lee et Matvey Safonov. Sans concurrence depuis la blessure du Russe, Lucas Chevalier sera donc titulaire dans le but, protégé par une défense à quatre qui devrait sa forme habituelle. Après un large turn-over lundi soir dans la doyenne des compétitions, elle serait composée de droite à gauche de Warren Zaïre-Emery, Marquinhos le capitaine, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Retour à un onze plus classique pour le PSG

Dans l’entrejeu, le technicien parisien devrait associer Fabian Ruiz à Désiré Doué, redescendu d’un cran pour l’occasion. L’ancien Rennais ferait également équipe avec Vitinha, lequel enchaînerait après avoir lui aussi débuté en début de semaine. Enfin devant, on aurait droit à du classique avec Khvicha Kvaratskhelia à droite, Bradley Barcola, en quête de son efficacité à gauche, et Ousmane Dembélé dans l’axe.

Le LOSC aura fort à faire, surtout qu’il reste sur deux défaites consécutives face à Rennes et Lyon. Berke Özer débuterait dans le but. Genesio ferait débuter un quatuor défensif avec Thomas Meunier à droite et Romain Perraud à gauche pendant que Ngoy et Mbemba occuperaient l’axe. Ayyoub Bouaddi et Nabil Bentaleb vont probablement débuter en double pivot alors que les responsabilités offensives seront confiées à Ethan Mbappé à droite et Correia sur l’autre aile. Hákon Arnar Haraldsson sera sans doute titulaire en soutien d’Olivier Giroud.