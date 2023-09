Crise à l’OM : la forte contre-attaque de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

À quelques heures seulement du Classique face au Paris Saint-Germain, sur la pelouse du Parc des Princes dimanche (20h45), l’Olympique de Marseille voulait absolument calmer sa crise interne. Remis en cause par des groupes d’Ultras marseillais (Fanatics, South Winners, Amis de l’OM, Dodger’s et Handi Club OM) lors d’une réunion lundi soir, Pablo Longoria a pris la parole lors d’une conférence de presse organisée au dernier moment à la Commanderie, ce vendredi. Apparu touché par les événements, le président phocéen a annoncé qu’il resterait en place à son poste.

Pablo Longoria reste à l’OM

Une décision qui a pu surprendre, étant donné le déroulement de la réunion de lundi dernier, où auraient été proférées des menaces de mort à l’encontre des membres de la direction. Après l’annonce du départ de Marcelino, Pablo Longoria, Javier Ribalta, Pedro Iriondo, le directeur général et Stéphane Tessier, directeur administratif, s’étaient mis en retrait de leurs fonctions et n’avaient pas assisté au match de Ligue Europa chez l’Ajax Amsterdam, jeudi (3-3). Dans un communiqué, l’OM avait d’ailleurs expliqué cela en raison «des menaces personnelles et de la relation basée sur l’intimidation» au cours de la réunion tendue.

À lire

Pablo Longoria sera au Parc des Princes pour PSG-OM

«Lundi, c’était inadmissible, mais c’est la conséquence d’une série d’évènements (…) J’ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui m’ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au cœur, sincèrement, et montrent une nouvelle fois, l’amour et la passion qu’il y a autour du club et de cette ville. Ça me donne beaucoup d’énergie et j’ai décidé de poursuivre ma mission. Je serai à Paris pour le match (de Ligue 1 contre le PSG)», a d’abord expliqué Pablo Longoria devant la presse.

La suite après cette publicité

Pablo Longoria touché, mais veut avancer

Avant de poursuivre et d’annoncer qu’il allait porter plainte suite à ce qu’il s’est passé. «Dans la vie, je suis une personne de valeur, je ne peux pas me contenter de dénoncer une situation, j’irai au bout des choses. J’ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qu’il s’est passé. Je ne veux pas de conflit, je vais simplement mettre fin à des comportements afin que cela ne se reproduise plus, c’est ma responsabilité. Je veux éviter que nos membres se retrouvent face à ce type de situation à l’avenir. Je veux que ce qu’il s’est passé lundi à Marseille ne soit plus accepté ni à Marseille, ni partout», a-t-il également annoncé.

Au terme d’une courte déclaration de quelques minutes seulement, Pablo Longoria a également affirmé qu’il allait prendre les choses en main pour faire avancer les choses. «Je reste ferme et déterminé sur ma mission, je veux faire de l’OM un des meilleurs clubs européens. J’ai besoin du soutien de tous ceux qui aiment le club, pour le faire grandir. On doit sortir plus grand de cette situation. La semaine prochaine, je vais réunir les acteurs locaux pour m’aider et changer les choses ensemble».