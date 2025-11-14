Coupe du Monde 2026 : l’Équipe de France fait déjà paniquer tout le monde !

C’est fait ! L’équipe de France va participer à la Coupe du Monde 2026 l’été prochain. Après un dernier match face à l’Azerbaïdjan, où les remplaçants vont avoir du temps de jeu, Didier Deschamps et son staff vont se mettre en quête d’un camp de base. Celui-ci devrait se situer aux Etats-Unis. Ensuite, tous vont attendre le tirage au sort des poules qui aura lieu le 5 décembre prochain à Washington. Avant cela, les Tricolores, qui sont têtes de série, ont gagné le droit de savourer cette qualification, acquise après un succès face à l’Ukraine (4-0). Mais les Bleus sont déjà très attendus pour ce Mondial, eux qui sont considérés comme très dangereux par bon nombre de pays. En Espagne, où on est heureux pour KM10, Marca craint déjà la bande à DD.

L’Espagne en fait déjà un favori

«La France a confirmé son statut de favorite pour la Coupe du Monde 2026 en s’imposant largement 4-0 face à l’Ukraine. Les hommes de Deschamps ont dominé la rencontre de bout en bout, se montrant à plusieurs reprises en difficulté face à un Trubin exceptionnel en première période, avant de déployer tout leur potentiel en seconde. Mbappé a été brillant, inscrivant son 400e but en carrière, et Olise a réalisé une prestation remarquable. Une soirée parfaite qui confirme le statut des Bleus comme l’un des favoris pour tous les titres.» Kylian Mbappé est aussi redouté. «L’attaquant du Real Madrid a livré une prestation spectaculaire. Il a inscrit deux buts et offert une passe décisive à Ekitiké pour le dernier but. Son deuxième but du match était son 400e en carrière, à seulement 26 ans.»

AS va dans le même sens dans un article intitulé «Il n’y a pas de Coupe du monde sans Mbappé» : «la dernière fois que la France n’a pas réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde, en 1994, Mbappé n’était même pas né. L’attaquant a disputé les phases finales des deux dernières éditions et pourrait en jouer une troisième consécutive, en quête d’un deuxième titre qui consacrerait sa place parmi les plus grands joueurs de l’histoire de la Coupe du Monde.» En Belgique, La Dernière Heure a rappelé les faits d’armes des Bleus, très attendus. «Finaliste en 2022 et sacrée en 2018, l’équipe de France a décroché son billet pour le Mondial-2026 qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet) en battant l’Ukraine 4 à 0 avec un doublé de Kylian Mbappé, jeudi au Parc des Princes.»

L’Allemagne se méfie d’Olise et des Bleus

Journaliste pour Fichajes.net, Juan Carlos Navarro attend aussi les Bleus cet été : «pour la qualité et la quantité de son effectif qui est talentueux, c’est l’un des favoris.» En Allemagne, Kicker a écrit : «deux buts de Mbappé et un Olise en grande forme : la France décroche son billet pour la Coupe du monde.» Le média se méfie d’Olise, très bon selon lui. De son côté, Sky Germany a lancé : «d’abord, le Parc des Princes est resté silencieux en signe de deuil, puis Kylian Mbappé a fait vibrer toute la France en cette soirée difficile : le jour du dixième anniversaire des attentats terroristes de Paris, l’équipe de France a décroché son billet pour la Coupe du monde.» Journaliste pour Fussball Transfers, David Hamza se méfie aussi des Bleus.

«Oui, bien sûr, je pense qu’ils font partie des grands favoris de la Coupe du Monde, surtout avec l’Espagne, et peut-être aussi le Brésil, l’Argentine, l’Angleterre et l’Allemagne, qui ont de moins bonnes chances. La France semble très confiante et stable depuis des mois, et cela se confirme lors des derniers matches. Je pense qu’elle possède un effectif d’une qualité quasi inégalée à tous les postes, si bien que même ses meilleurs joueurs doivent se retrouver sur le banc ou ne sont pas sélectionnés. Sans oublier, bien sûr, les qualités individuelles exceptionnelles de joueurs comme Mbappé, Olise ou Barcola.»

L’Argentine attend Mbappé et les Tricolores

Tenante du titre, l’Argentine a aussi un œil sur les Bleus. Tyc Sports a lâché : «les qualifications pour la Coupe du Monde de l’UEFA se poursuivent, les meilleures équipes européennes s’affrontant pour une place à la Coupe du Monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les matchs d’aujourd’hui ont été marqués par plusieurs moments clés. La France a validé son billet pour la Coupe du Monde en s’imposant largement 4-0 face à l’Ukraine.» Clarin a écrit : «la France a rempli sa mission devant son public, décrochant son billet pour la Coupe du Monde grâce notamment à Mbappé, véritable star de la rencontre. La France fait bien sûr partie des principaux prétendants au titre de champion du monde, même si elle devra surmonter des obstacles mythiques. En effet, aucun joueur n’a jamais remporté le Ballon d’Or et soulevé la Coupe du monde l’année suivante. Cette année, le Ballon d’Or est revenu au Français Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain.»

La publication argentine a aussi évoqué les retrouvailles avec l’Albiceleste. «Le phénoménal Kylian Mbappé disputera sa troisième Coupe du Monde et pourrait retrouver Lionel Messi et Scaloni, ses bourreaux de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bien sûr, l’attaquant du Real Madrid, âgé de 26 ans, sait déjà ce que signifie la victoire, après son triomphe en Russie en 2018.» Au Brésil aussi, on suit les Bleus à l’image de Lance!. «Mbappé a de nouveau brillé avec un doublé, tandis qu’Ekitiké et Olise – ce dernier auteur d’une prestation remarquable – ont complété le score. Grâce à ce résultat, les Bleus, finalistes malheureux, confirment leur présence en Coupe du Monde et franchissent une première étape importante dans leur quête du titre.» De nouveau au rendez-vous, la France et ses stars sont déjà attendues de pied ferme cet été.