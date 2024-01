Le parcours du combattant de la pépite oubliée Luka Romero

Il n’a que 19 ans, mais pour les amateurs de football espagnol ou les dénicheurs de pépite, le nom de Luka Romero est bien ancré dans les esprits depuis des années déjà. Rappelez-vous, en juin 2020, à 15 ans seulement, il devenait le joueur le plus jeune à jouer en Liga. Sous les couleurs de Mallorca, son club formateur, le milieu offensif argentin qui possède aussi les nationalités espagnoles et mexicaines était inévitablement comparé à un certain Lionel Messi. Il faut dire qu’au-delà d’une petite ressemblance physique, étant un joueur assez petit avec un centre de gravité très bas, il y avait beaucoup de similitudes dans la façon de jouer, toutes proportions gardées évidemment.

Derrière, après une saison en deuxième division suite à la relégation du club insulaire pendant laquelle il a aussi pu montrer sa qualité à plusieurs reprises, il s’en est allé direction la Lazio. En Serie A, il a cependant dû se contenter d’entrées en jeu occasionnelles, ce qui semblait plutôt logique au vu de son jeune âge, mais ce fut suffisant pour montrer, une fois encore, des qualités indéniables. Ce n’est pas un hasard si l’AC Milan a jeté son dévolu sur lui l’été dernier. Seulement, il n’a pas bénéficié d’énormément de temps de jeu, avec 4 petites apparitions en Serie A, pour 86 minutes au total. Une situation difficile pour le joueur de 19 ans qui est maintenant arrivé à un stade de sa carrière où il a besoin de jouer un peu plus régulièrement.

Il est temps de jouer

Comme l’indiquent de nombreux médias, Luka Romero a demandé à quitter, temporairement, Milan. Après deux saisons et demies avec un temps de jeu assez faible, il a l’intention de jouer régulièrement et étudie diverses options. La piste Monza est sortie en Italie, alors qu’en Espagne, Cadiz, Alavés et Almeria sont venus aux nouvelles pour un prêt. Il a déjà écarté des propositions de D2 italiennes et espagnoles, souhaitant évoluer au plus haut niveau possible. En Argentine, on évoque aussi un intérêt prononcé - et réciproque - de Boca Juniors pour l’international U20 avec l’Albiceleste.

«Il veut jouer et il peut partir en prêt. Boca plaît beaucoup à Luka. Il faut que les dirigeants se mettent d’accord. J’ai parlé avec lui, on attend de voir si la possibilité apparaît», a lancé le grand père du joueur dans des propos rapportés par AS. Après avoir pris un peu de retard par rapport aux autres espoirs argentins comme Alejandro Garnacho (Manchester United), Valentin Barco (Brighton) ou Claudio Echeverri (River Plate - Manchester City), Romero doit faire le bon choix cet hiver pour enfin trouver un peu de stabilité…