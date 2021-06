Le Real Madrid piste la pépite Ivan Saranic

Toujours plus à la recherche de jeunes talents pour préparer l’avenir du club, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur une pépite du Dinamo Zagreb. Comme le révèle Sportske Novosti, Ivan Saranic (2003), milieu offensif gaucher croate âgé de 18 ans, est suivi par le club madrilène qui serait prêt à mettre 10 millions d’euros sur la table pour s’arracher les services du joueur de 1m85.

Natif de Sisak, Saranic a joué cette saison 8 matchs avec la réserve du club croate pour 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée, et même 4 matchs avec les pros pour une passe décisive. L’ancien international u17 serait également suivi par le FC Barcelone depuis plus d’un an, ajoute le média croate. Alors, lequel de ces deux géants espagnols sera le futur club de la pépite du Dinamo Zagreb ? Réponse dans les prochaines semaines.