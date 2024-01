Real Madrid-FC Barcelone : les compositions probables

Ce dimanche, à 20 heures, le Real Madrid et le FC Barcelone tenteront d’ajouter un nouveau trophée à leur palmarès. Les deux mastodontes espagnols s’affrontent en finale de la Supercoupe d’Espagne, après avoir respectivement éliminé l’Atlético de Madrid pour les Merengues et Osasuna pour les Catalans. Pour cette rencontre, il ne devrait pas y avoir de surprises au niveau des compositions de départ.

Pour cette finale, Carlo Ancelotti va aligner son système habituel, un 4-4-2 en losange hybride. Kepa va débuter dans les cages, devant une défense Carvajal-Rüdiger-Nacho-Mendy. Kroos, Valverde joueront au milieu de terrain, avec Tchouaméni en pointe basse. Enfin, l’attaque habituelle Bellingham-Vinicius-Rodrygo sera alignée. Côté catalan, Xavi ne déroge pas à la règle et devrait mettre en place son 4-3-3. Avec l’absence de Ter Stegen, Iñaki Peña débuterait au poste de gardien. Baldé et Araujo animeraient les couloirs, aux côtés d’une charnière Koundé-Christensen. Sergi Roberto et De Jong seraient chargés de l’animation dans l’entrejeu, devant la sentinelle Gündogan. Le trio Torres-Lewandowski-João Félix serait chargé de déstabiliser la défense madrilène.