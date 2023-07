Amélie Oudéa-Castera réagit à la signature de Benjamin Mendy à Lorient

La suite après cette publicité

La signature de Benjamin Mendy à Lorient fait réagir pas mal de monde, au-delà même du football. Acquitté de son procès pour viol et tentative de viol, le latéral gauche va pouvoir reprendre sa vie de joueur professionnel, lui qui n’a plus foulé une pelouse depuis deux ans. Invitée à France Info ce matin, la ministre des Sports Amélie Oudé-Castera a pris la parole sur le cas du néo-Lorientais. «Moi là-dessus, je pense qu’il y a deux choses qui sont importantes. La première c’est de se dire qu’il a été acquitté. Il y a eu ces deux procès, ces verdicts de la justice britannique. Et si quand on est acquitté cela génère la même suspicion que quand on est accusé, alors on perd le sens de la justice. Benjamin Mendy a été acquitté.»

Elle estime que le joueur de 29 ans a droit d’être lavé de tous soupçons après le verdict de Chester annoncé vendredi dernier, n’oubliant pas non plus le sort de celles qui se sont dites victimes de Mendy. «Aujourd’hui il est dans une réhabilitation sportive. Il reprend, après quasiment deux ans d’interruption de sa carrière, le cours de sa vie. Voilà, la justice est passée et il faut respecter cela. En même temps, il faut continuer à pousser pour la libération de la parole et pour le respect des victimes. C’est important pour moi d’avoir cet équilibre-là et que ces faits soient l’occasion de le redire.» Enfin, Amélie Oudéa-Castéra a évoqué un possible avenir en équipe de France. «Je ne sais pas. Il faut que… aujourd’hui on a une équipe de France qui est performante. Benjamin Mendy, lui, reprend. Laissons-le. Chaque chose en son temps.»

