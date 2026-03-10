Atalanta-Bayern Munich : les compositions officielles

Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de l’Atalanta en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Candidat sérieux à la victoire finale, le club bavarois aborde cette double confrontation en favori et avec l’ambition de prendre l’avantage dès ce soir. En face, les Italiens partent avec l’étiquette de l’outsider, ils tenteront de réaliser un bel exploit ce soir à domicile. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Vincent Kompany opte sans surprise pour un 4-2-3-1. Neuer absent, c’est Urbig qui prend place dans le but, Stanisic et Laimer latéraux, Upamecano dans l’axe de la défense avec Tah. Au milieu de terrain, on retrouve Pavlovic et Kimmich, Gnabry en meneur de jeu. Enfin, un trio offensif classique avec Olise, Diaz et Jackson. Chez les locaux, Raffaele Palladino aligne les siens en 4-2-3-1. Carnesecchi en dernier rempart, Kolasinac dans l’axe de la défense avec Hien, Zappacosta et Bernasconi sur les côtés. Dans le coeur du jeu, de Roon est associé à Pasalic, Sulemana et Zalewski occupent les ailes. Enfin pour l’attaque, Krstovic sera au soutien de Scamacca.

Les compositions

Atalanta : Carnesecchi - Zappacosta, Hien, Kolasinoac, Bernasconi - De Roon, Pasalic - Sulemana, Krstovic, Zalewski - Scamacca

Bayern Munich : Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, L.Diaz - Jackson

