Lens - Panathinaikos : les compositions officielles

Ce soir, Lens croise le fer avec le Panathinaikos en barrage de Ligue Europa Conference avec le match aller. Les Artésiens s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Brice Samba comme dernier rempart derrière Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. L’entrejeu est composé d’Adrien Thomasson et Nampalys Mendy alors que Przemysław Frankowski et Deiver Machado occupent les ailes. En attaque, David Pereira da Costa vient soutenir Florian Sotoca et Wesley Saïd.

De leur côté, les Grecs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Bartłomiej Drągowski dans les cages derrière Giannis Kotsiras, Sverrir Ingason, Tin Jevdaj et Filip Mladenovic. Adam Gnezda Čerin et Willian Arão composent le milieu de terrain. Seul en pointe, Fotis Ioannidis est soutenu par Tetê, Tasos Bakasetas et Filip Đuričić.

Les compositions

Racing Club de Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Thomasson, Diouf, Machado - Pereira da Costa - Sotoca, Saïd

Panathinaikos : Dragowski - Kotsiras, Ingason, Jevdaj, Mladenovic - Gnezda Cerin, Arao - Tetê, Bakasetas, Duricic - Ioannidis