PSG : Marquinhos vole au secours de Lionel Messi

Auteur de débuts contrastés sous le maillot du Paris Saint-Germain, Lionel Messi (34 ans) peut malgré tout compter sur le soutien de ses coéquipiers. Dans cette optique, Marquinhos était présent sur Telefoot ce dimanche matin et le défenseur brésilien n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'ancien barcelonais, et ce malgré des performances globalement peu abouties. Ainsi à deux jours du choc face au Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le capitaine du PSG n'a pas tari d'éloges à l'égard de la Pulga.

«C’est un grand joueur, un grand monsieur. C’est magnifique de le côtoyer dans le vestiaire. J’avais déjà beaucoup joué contre lui. Il nous a fait souffrir, mais maintenant je profite de lui. Il monte en puissance, je le sens de plus en plus à l’aise. On essaye de le mettre bien pour qu’il puisse avoir de la confiance et montrer le meilleur. Dans ce genre de rendez-vous, il va beaucoup nous apporter», a ainsi confié Marquinhos, confiant dans la capacité de son nouveau coéquipier à se sublimer sur un tel rendez-vous. Qui plus est face à un adversaire que le principal intéressé connaît parfaitement...