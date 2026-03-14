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Liga : l’Atlético remporte le petit derby madrilène contre Getafe

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nahuel Molina sous les couleurs de l'Atlético de Madrid @Maxppp
Atlético 1-0 Getafe

Dans l’enceinte du Riyadh Air Metropolitano, l’Atlético de Madrid s’est imposé sur la plus petite des marges face à Getafe (1-0) lors de la 28e journée de Liga samedi. Les Colchoneros ont rapidement pris l’avantage grâce à Nahuel Molina, qui a conclu une action offensive dès le début de rencontre d’une frappe absolument divine (8e). Bien en place dans le système de Diego Simeone, les Madrilènes dominaient globalement la première période, contrôlant le rythme et empêchant les visiteurs de réellement se montrer dangereux. À la pause, l’Atlético menait logiquement.

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Au retour des vestiaires, Getafe a tenté de réagir mais la rencontre a basculé après l’exclusion d’Abdel Abqar. Le défenseur marocain a finalement été expulsé après consultation de la VAR (54e-55e) pour avoir touché le pénis de Sorloth… Réduite à dix, la formation de José Bordalas éprouvait davantage de difficultés à revenir dans la partie, tandis que l’Atlético gérait son avantage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias. Grâce à ce succès court mais précieux, les hommes de Simeone ont confirmé leur solidité à domicile et peuvent rêver de remonter sur le Real Madrid.

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