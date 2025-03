Inter : Marcus Thuram joue blessé depuis un mois !

Si Marcus Thuram est moins flamboyant en 2025 qu’il ne l’a été sur la fin de l’année 2024, on tient probablement une des raisons de cette méforme. En conférence de presse à la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Feyenoord, son entraîneur Simone Inzaghi a révélé que le buteur des Bleus «a un problème à la cheville depuis plus d’un mois, cela le perturbe et il ne peut s’entraîner comme avant, malgré les antidouleurs et les infiltrations.»

Laissé au repos contre Monza en Serie A ce samedi, Marcus Thuram pourrait également débuter la rencontre de mardi sur le banc après l’éclatante victoire du match aller des Nerazzurri à Rotterdam (2-0). À noter également le retour annoncé du portier suisse Yann Sommer, blessé au pouce depuis deux semaines et qui devrait retrouver sa place dans les cages de l’Inter Milan.