LdC : Arne Slot aurait préféré Benfica au PSG

Arne Slot et Liverpool PSG ont rendez-vous ce mercredi en 8e de finale de Ligue des Champions contre le PSG pour un choc qui s’annonce palpitant. Les deux clubs sont en très grande forme et promettent un affrontement spectaculaire. Le technicien des Reds affirme même en conférence de presse qu’il craint cette double confrontation. Il aurait préféré que le tirage au sort lui offre Benfica et plus de chances de passer au tour suivant.

«Nous ne pouvions avoir que deux adversaires, Benfica ou le PSG. Même si j’aime beaucoup Benfica, tous ceux qui ont suivi les matchs ces derniers mois peuvent vous dire que nous aurions préféré Benfica au PSG» sourit le Néerlandais, très impatient d’y être également. «C’est un stade formidable. Quand vous jouez à Liverpool, vous voulez jouer de grands matches. Nous devons accepter le tirage au sort et les deux équipes ont à faire à un adversaire coriace.»