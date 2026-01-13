Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Jürgen Klopp répond à l’intérêt du Real Madrid

Par Samuel Zemour
1 min.
Jürgen Klopp @Maxppp

Après avoir mis un terme à sa collaboration avec Xabi Alonso à la surprise générale lundi soir, le Real Madrid a nommé en urgence Álvaro Arbeloa pour lui succéder. Sans préciser s’il s’agissait d’une mission à court terme, l’ex-manager de la Castilla va donc découvrir sa première grande expérience à partir de ce mardi. Une nomination qui n’empêche toutefois pas la direction madrilène d’avancer en coulisses pour boucler l’arrivée d’un nom plus précieux, comme nous l’avions expliqué.

La suite après cette publicité

Florentino Pérez a déjà coché un nom pour prendre les rênes de l’équipe sur le plus long terme, et non des moindres : Jürgen Klopp (58 ans) et Enzo Maresca (45 ans). Interrogé sur cette possibilité, le technicien allemand a assuré que « cela ne le concerne absolument pas et ne m’a pas du tout interpellé », a déclaré le directeur du football mondial chez Red Bull, sur ServusTV, en précisant que « le marché du coaching est en pleine mutation, et ce n’est pas si mal de vivre tout cela du point de vue d’un observateur, sans se soucier de ce que cela pourrait signifier pour soi-même », a-t-il lâché, en se montrant désolé pour Xabi Alonso, qu’il juge comme un grand entraîneur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Xabi Alonso
Jürgen Klopp

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier