Jürgen Klopp répond à l’intérêt du Real Madrid

Après avoir mis un terme à sa collaboration avec Xabi Alonso à la surprise générale lundi soir, le Real Madrid a nommé en urgence Álvaro Arbeloa pour lui succéder. Sans préciser s’il s’agissait d’une mission à court terme, l’ex-manager de la Castilla va donc découvrir sa première grande expérience à partir de ce mardi. Une nomination qui n’empêche toutefois pas la direction madrilène d’avancer en coulisses pour boucler l’arrivée d’un nom plus précieux, comme nous l’avions expliqué.

Florentino Pérez a déjà coché un nom pour prendre les rênes de l’équipe sur le plus long terme, et non des moindres : Jürgen Klopp (58 ans) et Enzo Maresca (45 ans). Interrogé sur cette possibilité, le technicien allemand a assuré que « cela ne le concerne absolument pas et ne m’a pas du tout interpellé », a déclaré le directeur du football mondial chez Red Bull, sur ServusTV, en précisant que « le marché du coaching est en pleine mutation, et ce n’est pas si mal de vivre tout cela du point de vue d’un observateur, sans se soucier de ce que cela pourrait signifier pour soi-même », a-t-il lâché, en se montrant désolé pour Xabi Alonso, qu’il juge comme un grand entraîneur.