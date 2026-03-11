PSG : la renaissance européenne de Bradley Barcola fait taire tout le monde

Le Paris Saint-Germain a frappé fort face à Chelsea mercredi soir au Parc des Princes en s’imposant (5-2) lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dans une rencontre spectaculaire, les Parisiens ont fait la différence grâce à une prestation offensive de haut niveau après avoir été bousculés par moments par les Londoniens qui ont égalisé à deux reprises avant que les troupes de Luis Enrique accélèrent en fin de rencontre. Cette affiche avait aussi un parfum de revanche après la finale tendue de la Coupe du Monde des Clubs remportée par les Blues l’été dernier aux États-Unis. Et dans ce contexte particulier, Bradley Barcola a signé l’un de ses matches européens les plus aboutis sous le maillot parisien.

Alors qu’il enchaîne trois journées consécutives de Ligue 1 en marquant, l’ailier français, souvent critiqué en Ligue des Champions, a lancé la soirée parisienne avec une ouverture du score pleine de sang froid dès la 10e minute. Sur un centre venu de la droite signé Ousmane Dembélé puis une remise de la tête de João Neves, Barcola a ajusté une demi-volée du gauche imparable pour Filip Jørgensen. Un geste propre et parfaitement exécuté qui a surtout mis fin à une longue disette européenne. L’ancien Lyonnais restait sur 17 matches consécutifs sans marquer, le dernier remontait au barrage retour contre le Stade Brestois la saison passée. Ce but a libéré un joueur souvent critiqué ces derniers mois pour son manque d’efficacité dans la compétition.

La copie parfaite de Bradley Barcola

Mais la soirée de Barcola ne s’est pas résumée à cette ouverture du score. Très disponible sur son côté gauche, l’international des Bleus a constamment cherché la profondeur et a posé de nombreux problèmes à la défense londonienne. Sa frappe enroulée à la 25e minute, qui a frôlé le poteau après une superbe parade de Jørgensen, a illustré la confiance retrouvée de l’ailier parisien. Sa capacité à fixer puis accélérer a régulièrement permis au PSG de déséquilibrer le bloc anglais et d’étirer la ligne défensive adverse. Symbole d’une confiance totale retrouvée que le joueur de 23 ans a largement commenté en zone mixte. «Franchement ça fait du bien. Comme je l’ai dit, j’ai beaucoup travaillé pour marquer ce type de but. J’espère que ça va continuer comme ça. Tous les joueurs m’accompagnent et me donnent beaucoup de confiance, surtout le coach. Je savais ce que j’avais à faire et aujourd’hui, ça m’a réussi. Je suis très content».

L’activité de Barcola sans ballon a également marqué les esprits. Conformément aux exigences de Luis Enrique, l’attaquant a multiplié les courses de pressing et a harcelé Jørgensen sur plusieurs relances. «C’est un très gros match. Je pense que c’est un de nos matchs références cette saison. On a vraiment joué tous ensemble, que ce soit défensivement ou offensivement. On est resté ensemble tout le match et je pense que c’est pour ça qu’on a été récompensé ce soir», a ajouté Barcola en zone mixte. Cette intensité a fini par être récompensée dans le dernier quart d’heure lorsque sa récupération haute a déclenché l’action du but de Vitinha. Buteur, très actif dans le pressing et impliqué dans la construction offensive, Bradley Barcola a livré une prestation complète qui pourrait bien marquer un tournant dans sa campagne européenne avec le PSG.