Liga : l'Atlético surclasse Elche

Une semaine après sa défaite lors du derby madrilène, la première de la saison, et après une victoire face à une équipe de division inférieure en Coupe en milieu de semaine, l'Atlético était de retour aux affaires avec un duel face à Elche en Liga (14e journée). Un promu qui s'en sort plutôt bien cette saison, mais qui n'a pas eu les armes suffisantes pour faire mal à l'équipe de Diego Simeone, qui s'est imposée sur le score de 3-1.

Alors que les Colchoneros étaient un peu à la peine, Trippier servait un Luis Suarez également en difficulté dans la surface. L'Uruguayen brossait légèrement le ballon pour tromper Edgar Badia et donner l'avantage aux siens (0-1, 41e). L'ancien du Barça doublait la mise en deuxième période, servi par Carrasco cette fois (0-2, 59e). Si Lucas Boyé réduisait l'écart (2-1, 64e), Diego Costa faisait le break sur penalty (3-1, 78e). Leader, l'Atlético prend provisoirement trois points d'avance sur la Real Sociedad et le Real Madrid, avec un match de moins que les Merengues et deux de moins que les Basques.

