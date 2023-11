L’insolent début de saison du LOSC

Pourtant champion emballant en 2021 avec Christophe Galtier, le Lille OSC était depuis rentré dans le rang. Une saison totalement ratée avec Jocelyn Gourvennec (10e) où la digestion du titre avait eu du mal à se faire, et c’est Paulo Fonseca qui arrivait à l’été 2022 afin de lancer une nouvelle dynamique. Cela s’est clairement ressenti la saison dernière. Imprimant une patte sur son effectif et une idéologie offensive, l’ancien coach de Braga, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma a permis aux Lillois de terminer à une belle cinquième place tout en relançant certains joueurs comme Ismaily, André Gomes et Rémy Cabella, et en faisant éclore quelques pépites à l’instar d’Angel Gomes, Bafodé Diakité, Leny Yoro et Lucas Chevalier. Une première saison encourageante qui devait être suivie par une montée en puissance.

Alors que des clubs qu’on attendait comme Lens (6e) mais surtout Rennes (10e), Marseille (12e) et Lyon (18e) ont connu un retard conséquent à l’allumage, ce n’est pas le cas du LOSC. Actuellement quatrième à une unité de l’AS Monaco (3e), le club nordiste est pour le moment à une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, le troisième tour préliminaire plus exactement. Une situation idéale après 13 journées, surtout que sur la scène européenne, cela se passe parfaitement aussi. En Ligue Europa Conference, Lille est en tête de son groupe et n’a besoin que d’une victoire lors des deux derniers matches pour valider sa qualification. Pourtant, si on pouvait s’attendre à un peu de folie de la part des Dogues, ces derniers sont davantage dans la maîtrise et font preuve d’une grande solidité.

Lille plus pragmatique, une concurrence qui fait du bien

Ne concédant que deux défaites cette saison (4-1 contre Lorient le 27 août et 2-1 contre Reims le 26 septembre), Lille connaît sinon 9 victoires et 8 nuls toutes compétitions confondues. Si le secteur offensif pêche pour le moment avec seulement 17 buts inscrits en 13 journées et un Jonathan David seulement crédité de trois réalisations en Ligue 1, la défense brille de mille feux. Dans les cages, Lucas Chevalier est incontournable et peut compter sur une charnière de grande qualité avec les jeunes Alexsandro Ribeiro (24 ans) et Leny Yoro (18 ans). Après une victoire 2-0 contre Lyon ce dimanche, Paulo Fonseca était encore satisfait du visage montré par son équipe sur cet aspect : «on a fait un bon match. Il y a eu 10 minutes où Lyon a créé trois occasions, mais on a bien joué, on a contrôlé, on a eu des occasions de troisième but. Nous sommes plus équilibrés, plus forts et compacts défensivement que l’année dernière, nous avons des joueurs avec des caractéristiques différentes.»

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 30 13 23 9 3 1 34 11 2 Nice 29 13 10 8 5 0 14 4 3 Monaco 24 13 8 7 3 3 27 19 4 Lille 23 13 6 6 5 2 17 11 5 Reims 20 13 0 6 2 5 18 18 Voir le classement complet

Perdant en variété offensivement avec notamment les départs de Timothy Weah et Jonathan Bamba ainsi que l’acclimatation difficile de l’Islandais Hakon Haraldsson (20 ans) arrivé pour 15 millions d’euros cet été, Lille a aussi payé le début de saison difficile de Jonathan David (5 buts et 2 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues). Pourtant au lieu de couler face à cette faillite du secteur offensif, Lille s’est réinventé. Le recrutement de Nabil Bentaleb apporte plus de sérénité dans l’entrejeu et compense la perte d’André Gomes. Sur les côtés, le latéral Tiago Santos monte en puissance quand Ivan Cavaleiro a fait son trou. Déjà là l’an dernier, Edon Zhegrova (24 ans) semble avoir franchi un nouveau cap, avec déjà 2 buts et 5 offrandes en 18 rencontres toutes compétitions confondues. Revenu de prêt, le Turc Yusuf Yazici (26 ans) s’est lui aussi relancé en retrouvant un rôle majeur dans l’équipe (4 buts et 1 offrande en 17 rencontres). Si on rajoute les jeunes Angel Gomes (23 ans), Bafodé Diakité (22 ans), Lucas Chevalier (22 ans) et Leny Yoro (18 ans), cela nous donne une réelle émulation positive au sein du collectif et la concurrence est accrue.

Depuis le début de la saison, on retrouve régulièrement sur le banc lillois sa recrue la plus chère Hakon Haraldsson, mais aussi Samuel Umtiti, Adam Ounas ou encore Rémy Cabella qui était incontournable la saison dernière. Même Jonathan David, le meilleur buteur du club au 21e siècle, a été amené à aller sur le banc durant sa méforme. Aucun joueur à l’exception du gardien Lucas Chevalier ne semble totalement indiscutable et cela se ressent de manière positive à Lille. «La fin de la concurrence entre David et Yazici ? Nous avons un autre problème : Rémy est bien aussi. C’est très difficile de faire des choix de joueurs. Les joueurs qui sont entrés aujourd’hui ont beaucoup aidé l’équipe, notamment dans l’état d’esprit. Yusuf est dans un bon moment, il a bien joué lors du dernier match et il méritait de continuer à jouer. Avec Jonathan, il a bien joué. Mais nous avons besoin d’un autre attaquant (rire ndlr) ! Cette saison, nous avons plus d’options. C’est important d’avoir cette possibilité de changer les joueurs pendant le match. Avoir des joueurs comme Umtiti, Ounas, Rémy et d’autres, c’est important pour nous », a d’ailleurs lâché Paulo Fonseca après la victoire contre l’OL. Fort d’une dynamique de 10 matches (5 victoires et 5 nuls) sans défaite, Lille est en train de lancer définitivement sa saison. La semaine qui vient peut encore consolider cet élan positif avec la possibilité de se qualifier pour le tour suivant en Ligue Europa Conference et celle de pourquoi pas grimper sur le podium de la Ligue 1 en cas de victoire contre Metz dimanche prochain (ainsi qu’une contre performance de Monaco contre Montpellier).