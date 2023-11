Lille, EdF Espoirs : la pépite Leny Yoro n’en finit plus d’impressionner

«Ce n’est pas normal qu’un joueur de 17 ans, qui a commencé le match avec cette erreur, réagisse de cette façon. Ce n’est pas normal, ce n’est pas commun pour un joueur de son âge ! C’est un joueur très courageux. Je peux dire qu’il jouera demain (contre l’Olympique Lyonnais, ndlr). José (Fonte, ndlr) est un grand professionnel, un grand capitaine. Il est prêt pour jouer, mais je pense que Tiago est très bien aussi. C’est un joueur plus discret, mais il a fait de très bons matchs. José (Fonte) n’a pas mal joué contre Clermont, mais Leny a bien joué (contre Rennes, ndlr) et comme entraîneur, je dois dire à un joueur que j’ai confiance en lui. Il n’y a pas de problème avec José, il comprend la situation» voilà ce que déclarait en février dernier Paulo Fonseca au sujet de Leny Yoro après un match solide contre Rennes. Débutant en Ligue 1 à seulement 16 ans, le 14 mai 2022, le natif de Saint-Maurice a été une des attractions de la saison dernière. Disputant 15 matches et alternant en défense centrale avec José Fonte, il avait montré de très belles choses qui laissait présager un très bel avenir.

Encore perfectible et effectuant quelques erreurs, Leny Yoro était dans un processus d’apprentissage, mais tout le monde était unanime sur sa capacité à réussir. «Franchement, je ne suis pas étonné de son niveau. Je le vois depuis le début à l’entraînement. Il a du talent, énormément. Il me fait penser à Saliba ou Fofana à Saint-Étienne, s’il continue, il peut suivre cette lignée-là, il a le talent et le niveau pour. Ce n’est pas facile pour un joueur de vivre un moment comme celui qu’il a vécu à Rennes. Ce qui m’a plu c’est qu’Angel, Lucas et Tiago sont venus lui taper dans la main. Ce sont toutes ces petites choses-là qui font qu’on est unis. S’il continue comme ça, il va aller très loin» lâchait d’ailleurs Rémy Cabella à son sujet. Demi-finaliste du Tournoi de Toulon cet été, Leny Yoro avait vu José Fonte partir libre pour lui laisser plus de protagonisme. Ses concurrents s’appelant Samuel Umtiti, Tiago Djalo (encore blessé) Alexsandro et Bafodé Diakité. Une belle concurrence qu’il a su écarter au fil des semaines.

Ses entraîneurs sont sous le charme

Débutant comme remplaçant au profit des deux derniers cités lors des deux premiers matches de la saison, Leny Yoro a été lancé dans le grand bain en Ligue Europa Conference contre Rijeka. Performant lors d’une victoire 2-1, il faisait preuve de caractère en marquant en toute fin de rencontre le but de la victoire. Par la suite, il ne sortira plus du onze en Ligue 1. Disputant 15 matches sur 18 possibles avec les Dogues, Leny Yoro n’est pas étranger à la bonne forme et à la solidité de sa formation. Avec lui sur le terrain, Lille n’a encaissé que 9 buts en Ligue 1 (11 au total). Les Dogues ont d’ailleurs la troisième meilleure défense du championnat derrière Nice (4 buts concédés) et le PSG (9 buts concédés). Des statistiques probantes assorties à une 4e place qui mettent en exergue le début de saison du club nordiste et de Leny Yoro. Formant une charnière solide avec Alexsandro, il se montre aussi offensivement. Il affiche déjà 2 buts en Ligue 1. Seuls Eli Junior Kroupi et Mathys Tel font mieux (3 réalisations) parmi les joueurs de 18 ans ou moins au sein des 5 plus grands championnats. Une statistique assez incroyable pour celui qui fête ses 18 ans ce lundi 13 novembre.

L’éloge de la précocité, voici ce que réalise régulièrement Paulo Fonseca. Le technicien portugais est sous le charme et ne le considère clairement pas comme un petit jeune qui débute : «Leny Yoro est dans un bon moment. Peut-être que parfois j’oublie qu’il a 17 ans, il a une grande maturité. C’est un joueur avec un grand futur.» Découvrant également l’équipe de France U21 depuis septembre, il a déjà connu trois apparitions en quatre matches et a été appelé pour la trêve de novembre. Touché lors du dernier match contre Toulouse (1-1, où il a marqué), Leny Yoro est encore incertain pour ce rassemblement, mais commence à faire son trou aussi avec la sélection tricolore. «Même si on sait qu’il est encore jeune, Leny Yoro a d’énormes qualités, notamment dans les ressorties de balle. Il joue quand même à Lille, ce n’est pas rien. Tu te retrouves dans une situation où il faut rééquilibrer la défense. Il est défenseur central, est droitier, c’est assez logique. J’aurais pu prendre quelqu’un d’autre, ou pas, mais il y a des choix à faire» expliquait d’ailleurs Thierry Henry au moment de le surclasser suite à la blessure de Tanguy Nianzou Kouassi. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Lille, Leny Yoro - qui est sous contrat avec la société d’image Polaris - vit actuellement la saison de l’éclosion après avoir montré de belles promesses lors du dernier exercice. Si les Dogues auront à coeur de le prolonger, les cadors sont à l’affût, à l’image du Paris Saint-Germain …