PL : Brighton tenu en échec par Newcastle

Sous les yeux d'Eddie Howe, présent à The AMEX aux côtés de la directrice générale de Newcastle Amanda Staveley, les Magpies ont ramené un point de Brighton (1-1), dans le cadre de la 11ème journée de Premier League. Dans une première période dominée de la tête et des épaules par de séduisants Seagulls, Leandro Trossard a obtenu un penalty en poussant Ciaran Clark à la faute. Après une (longue) intervention de la VAR et visionnage des images par M. David Coote, l'international belge (13 capes, 2 buts) a transformé comme un grand sa tentative pour donner l'avantage aux siens (1-0, 24e sp). Au retour des vestiaires, la formation du Tyneside a montré un visage tout autre, donnant de nombreux motifs d'espoirs à son futur entraîneur.

Les efforts des nouveaux propriétaires du PIF ont fini par payer. Isaac Hayden a repris victorieusement d'une reprise de volée une remise de Ciaran Clark pour ramener son équipe dans la partie (1-1, 66e). Callum Wilson, qui filait seul au but, a provoqué l'expulsion logique de Robert Sanchez (90e+1), qui s'est sacrifié pour les Seagulls. Lewis Dunk a terminé dans les buts au cœur d'une fin de match atypique. Au courage, les partenaires d'Allan Saint-Maximin, très volontaire, repartent avec un point. Mais, après la victoire de Norwich à Brentford un peu plus tôt ce samedi, Newcastle (19ème, 5 points) est désormais la seule équipe sans la moindre victoire en championnat. Brighton revient provisoirement à hauteur de Manchester United et Arsenal, mais ne gagne plus depuis 3 journées.