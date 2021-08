Lille : Serge Aurier démonte la rumeur d'une arrivée

Alors que le LOSC anticipait un départ de son latéral droit, Zeki Celik, Sky Sport Italia annonçaient que les Dogues penseraient à Serge Aurier (28 ans) pour le remplacer. En fin de contrat l’année prochaine, l’ancien parisien veut quitter Tottenham et semblaient à l'idée de retrouver la Ligue 1, quatre ans après son départ du PSG.

La suite après cette publicité

Mais ce vendredi, l'international ivoirien a publié une story sur son compte Instagram et a juré fidélité au RC Lens, son club formateur où il avait notamment évolué entre 2009 et 2012 avant de rejoindre Toulouse. «Sang et or à vie, sachez-le !», a expliqué le latéral de 28 ans. De quoi refroidir les Champions de France en titre.