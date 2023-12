OM : Gennaro Gattuso surveille de près ses joueurs !

En cette fin d’année et cette période de trêve, les joueurs peuvent souffler un peu en profitant de leurs proches. L’occasion aussi pour eux de lever le pied et de se faire plaisir. Ou pas. Quand on évolue à l’Olympique de Marseille, les règles sont strictes, même à Noël. La Provence raconte que les Phocéens ont pour consigne de ne pas se relâcher.

La suite après cette publicité

Pour cela, Gennaro Gattuso et son staff veillent sur leurs hommes. Tous ont en effet un programme bien précis à suivre pour ne pas arriver à La Commanderie hors de forme le 29 décembre prochain, d’autant plus que l’OM ira à Metz pour y affronter les amateurs de Thionville en 32e de finale de Coupe de France. Les joueurs ont reçu des exercices à réaliser, et il est aussi demandé aux Olympiens de faire plusieurs longues sessions de courses afin de préserver leur endurance. Tout cela sous la surveillance des préparateurs physiques du club. Personne ne peut tricher, pas même ceux qui se sont exilés loin de Marseille pendant les fêtes, à l’instar d’Amine Harit, parti à Dubaï.