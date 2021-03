Valence veut se débarrasser de Guedes

La suite après cette publicité

Après un bel exercice 2017/2018 sous le maillot ché (5 buts et 9 passes décisives), Gonçalo Guedes (24 ans) est depuis en difficulté à Valence. Débarqué du Paris Saint-Germain pour plus de 40 millions d’euros, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club, l’international portugais ne parvient pas à rentabiliser son transfert colossal.

Alors que le club espagnol a entamé depuis plusieurs mois déjà une politique de dégraissage de son effectif, Gonçalo Guedes pourrait en être la prochaine victime. D’après AS, le joueur formé à Benfica aurait été placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, qui compteraient sur Jorge Mendes, son agent, pour lui trouver une porte de sortie.