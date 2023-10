Qualifs Euro 2024 : l’UEFA entérine le match nul entre la Belgique et la Suède

Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, le match opposant la Belgique et la Suède a été définitivement arrêté à la mi-temps à la suite d’une fusillade survenue dans le centre de Bruxelles causant la mort de deux supporters suédois. Alors que le règlement de l’UEFA prévoit le report de la rencontre à une date ultérieure, l’instance européenne a tranché ce jeudi et maintient le résultat affiché à la mi-temps (1-1), soit au moment où les deux équipes ont exprimé leur volonté de ne pas poursuivre la partie.

«En ce qui concerne le match de qualification européenne entre la Belgique et la Suède abandonné à la mi-temps à la demande et avec l’accord des deux équipes, suite à l’attaque terroriste qui a tué deux supporters à Bruxelles le 16 octobre, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé aujourd’hui que : le match arrête et le résultat à la mi-temps (1-1) est confirmé comme définitif ; que chaque équipe se voit attribuer un point et le classement du Groupe F sera mis à jour en conséquence ; toute suspension est considérée comme purgée et les cartons jaunes simples restent valables», peut-on lire au sein du communiqué de l’instance dirigeante du football européen. Cette décision n’a donc aucun impact sur le sort des deux sélections dans la mesure où «la Belgique était déjà mathématiquement qualifiée» au contraire de la Suède, «mathématiquement éliminée».