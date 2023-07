L’OL en passe de dépasser l’AC Milan dans le dossier Christian Pulisic !

Il était l’un des fantasmes de l’OL avant de devenir une piste crédible pour l’AC Milan. En manque de temps de jeu cette saison avec Chelsea, il est acté que Christian Pulisic va quitter le club londonien cet été alors que son contrat expire dans un an. Comme nous vous l’informions il y a quelques jours, l’Américain avait l’intention de continuer sa carrière avec les Rossoneri et a déjà trouvé un accord contractuel avec le club lombard.

Et alors qu’un terrain d’entente devait être trouvé par les deux clubs, The Athletic nous informe ce dimanche qu’une première offre a été soumise par le board milanais pour attirer l’ailier de 24 ans. Selon le média anglais, cette offre initiale est de l’ordre de 14 millions d’euros. Toujours d’après les indiscrétions de nos confrères, cette offre ne conviendrait pas aux dirigeants anglais qui évalueraient leur joueur à une somme supérieure.

Et cela tombe bien, cette offre améliorée pourrait finalement venir de Lyon. En proie à des déboires financiers alors que la DNCG a mis son dossier en sursis, l’OL aurait finalement assez de ressources pour proposer 25 millions à Chelsea pour l’ancien du Borussia Dortmund comme l’indique The Athletic ce dimanche soir. Une proposition écrite qui trouverait grâce aux yeux des pensionnaires de Stamford Bridge, qui était enclin à vendre le natif de Hershey pour dix millions de moins à l’AC Milan.

Le média britannique ajoute que les bonnes relations entre Chelsea et Lyon, facilitées par le récent transfert de Malo Gusto, pourraient également faciliter la transaction. Pour mettre toutes les chances de leur côté, l’état-major du club rhodanien ajouterait également une clause de vente significative qui est toujours en cours de négociation. Si l’OL parvient à attirer Christian Pulisic pour 25 millions d’euros au nez et à la barbe de l’AC Milan, il s’agirait d’un énorme tour de force, idoine pour lancer les hostilités dans un mercato estival qui s’annonce chaud entre Rhône et Saône.