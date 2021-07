Mercato : Pablo Longoria fait le point sur les dossiers chauds de l'OM

L'OM s'apprête à officialiser ses 7es et 8es recrues de l'été. Pablo Longoria l'a précisé lors du point presse de présentation ce mardi de Konrad de la Fuente, au centre d'entraînement. Luan Peres et William Saliba sont déjà arrivés à Marseille et seront présentés dans les prochaines heures, quelques jours maximum. Le président marseillais a profité également de ce passage en public pour faire un point sur le mercato du club phocéen. Car d'après lui, et malgré les nombreux dossiers qui ont été conclus, ce marché est loin d'être terminé.

«Dans différentes positions, nous ne sommes pas encore prêts. Il faut aussi réduire l’effectif pour le rendre complémentaire et compétitif», prévient d'emblée le dirigeant espagnol. Des ventes sont à prévoir selon lui, car, après avoir beaucoup recruté, un dégraissage de l'effectif s'impose. «Le marché est toujours ouvert. Des joueurs ont des propositions et des possibilités d’aller ailleurs. Il faut aussi que nous essayions d’avoir un équilibre financier. C’est nécessaire d’avoir des départs. » Perrin est déjà parti à Strasbourg, Radonjic et Caleta-Car sont annoncés sur le départ, même si ce dernier n'a pas reçu d'offre.

Le dossier Lirola en suspens

L'OM n'a pas fini son marché. Il faut notamment trouver un latéral droit puisque Hiroki Sakai a quitté le club, et Pol Lirola, prêté la saison dernière par la Fiorentina, n'est toujours pas revenu. «En latéral droit, on est court. C’est évident. Pour Lirola, on a parlé et discuté. Il a laissé une très bonne image, il a bien fini la saison. Nous serions contents de l’avoir. Son adaptation a été bonne, mais ce sont des questions de mercato et il est sous contrat avec son club», tempère un Longoria qui ne semble pas forcément confiant dans ce dossier.

Concernant Thiago Almada, malgré les rumeurs et les emballements des supporters sur les réseaux sociaux, il semble que la tendance ne soit pas au recrutement de la sensation argentin de Vélez. «C'est l’un des meilleurs joueurs en Amérique du Sud. Pour le moment, on considère qu’il n’y a pas besoin de renfort à ce poste de milieu offensif», affirme le président marseillais, pour le moment ravi de son mercato. «On a quasiment eu tous nos premiers choix. Ça nous rend heureux. Nous sommes satisfaits pour ce mercato jusqu’à maintenant. » Et ce n'est pas fini...