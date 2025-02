Didier Deschamps ne considère pas Ousmane Dembélé comme un n°9 !

Le cas Mbappé, son avenir, Zinedine Zidane… Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe, au Parisien et au Figaro, Didier Deschamps est revenu sur de nombreux sujets. L’occasion également pour le sélectionneur des Bleus d’évoquer la trajectoire actuelle d’un certain Ousmane Dembélé, étincelant ces dernières semaines avec le PSG. «Il a toujours été un joueur offensif, créatif. Il est beaucoup plus décisif pour des raisons bien précises. Que la position axiale lui convienne à Paris, qu’il soit plus près de la surface, qu’il fasse moins d’efforts, qu’il soit plus lucide, plus efficace, oui. Mais il est capable de jouer à plusieurs postes, aussi», a tout d’abord reconnu DD avant d’en dire plus sur le poste de l’ancien Barcelonais.

«À Paris, il a une position de départ axiale, mais si vous prenez des photos à dix moments différents, il sera à gauche, au milieu, un peu partout. Certes, il est à la finition. Avec nous, s’il n’avait pas été blessé au dernier stage, il aurait certainement évolué dans une position différente. Souvenez-vous, aussi, qu’à Dortmund (2016-2017), il jouait parfois dans un milieu à trois. Et pas en pointe haute. Sur le fond, il n’a pas toujours eu l’adresse en match, mais dans les exercices de finition à la fin de l’entraînement, il a toujours été très adroit, parce qu’il est relâché et qu’il a les deux pieds. Mais aujourd’hui, vous n’allez pas me dire qu’Ousmane est un avant-centre. Il est dans une position axiale, il se retrouve pour marquer dans ces zones, mais il a inscrit son premier but à Brest (3-0, mardi) en venant de la droite et en frappant du gauche, une situation dans laquelle il s’est souvent retrouvé». Qu’importe, Dembouz est aujourd’hui sur un petit nuage, et ce peu importe sa place sur le terrain…