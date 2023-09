Liga : Osasuna et Séville se neutralisent

Quelques jours après avoir été tenu en échec par Lens (1-1) en Ligue des champions, le Séville FC se déplaçait à Osasuna à l’occasion de 6e journée de Liga. Dix-septième et aux portes de la zone rouge avant le coup d’envoi, le club andalou espérait confirmer sa victoire la semaine passée face à Las Palmas pour se donner de l’air au classement. De son côté, Osasuna, quatorzième, entendait sortir de sa spirale négative (2 défaites consécutives en championnat) en jouant un mauvais tour aux Nervionenses.

Maître de la possession en première mi-temps, Séville s’est procuré quelques situations sans vraiment inquiéter son adversaire. Au retour des vestiaires, les locaux sont passés proches d’ouvrir la marque mais Avila a vu son ballon piqué heurté le poteau de Nyland après avoir pris le dessus sur le portier norvégien (62e). Une dizaine de minutes plus tard, l’attaquant sévillan Lukebakio répondait à l’Argentin en trouvant la barre transversale d’Herrera (76e). Au final, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Avec ce petit point, Osasuna (8e, 7 points) intègre provisoirement le Top 10. En parallèle, Séville gagne une place (16e, 4 points) et compte une unité d’avance sur le premier relégable, Grenade (18e, 3 points).