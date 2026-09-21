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Premier League

Granit Xhaka risque 5 ans de prison

Par Aurélien Macedo
1 min.
Granit Xhaka @Maxppp

Capitaine de la sélection suisse et milieu de terrain de Sunderland, Granit Xhaka (33 ans) est une référence de Premier League et un joueur accompli avec la Nati. Cependant, s’il est plutôt exemplaire sur le terrain, en dehors c’est un peu moins le cas. En effet, il est dans le viseur des autorités suisses pour s’être procuré de faux certificats Covid comme le rapporte Blick.

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Le parquet de Lucerne a lancé une enquête et le joueur doit être entendu par les autorités début octobre. Bénéficiant de la présomption d’innocence, il risque jusqu’à 5 ans de prison : «je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet. J’ai joué au football aujourd’hui. Et c’est ce qui compte pour moi en ce moment. Pas du tout. J’ai déjà connu pire.»

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