Ligue 1

Les supporters de l’OM interdits de déplacement face au PFC et au PSG

Par Tom Courel
1 min.
Les supporters marseillais @Maxppp

Nouvelle interdiction de déplacement pour les supporters de l’OM dans la capitale. Alors que les joueurs de Roberto De Zerbi s’apprêtent à recevoir Liverpool en Ligue des Champions à l’Orange Vélodrome ce soir, de nombreux supporters anglais sont attendus dans la ville phocéenne. Un choc au sommet, que la sécurité va devoir contenir par crainte de potentielles tensions. Cependant, cette venue n’est pas donnée à toutes les associations de supporters, notamment pour celles qui reçoivent les Reds à 21h.

La préfecture de police de Paris vient de prendre un arrêté pour le déplacement de l’OM au Paris FC le 31 janvier, puis au Paris Saint-Germain, le 8 février prochain en Ligue 1. L’accès au stade Jean-Bouin et au Parc des Princes, ainsi que la circulation et le stationnement à proximité seront donc interdits pour les Marseillais. Un énième coup dur, qui s’ajoute à longue liste des interdictions de supporters dans les stades depuis des années.

Pub. le - MAJ le
Explorer

