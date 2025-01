Le directeur sportif du Bayern écarte la rumeur d’un départ de Mathys Tel

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Mathys Tel est dans la tourmente, et un départ de Munich était dans les discussions depuis le début du mercato hivernal. Une hypothèse balayée par Christoph Freund en conférence de presse, qui voit le Francais comme «un joueur très important pour nous. Nous sommes en très bon contact car c’est un grand talent et il devrait jouer un rôle important pour nous. Nous avons eu de nombreuses discussions. Notre objectif clair est que Mathys explose avec nous. Nous sommes très satisfaits de notre effectif, en termes de qualité et de quantité. Bien sûr, si un joueur n’est pas satisfait, nous pouvons en parler.»

Le directeur sportif du Bayern a déclaré que «tant que les choses sont en l’état», il n’est pas envisagé de faire venir un autre attaquant en janvier, car les Bavarois se considèrent très bien équipés, tant en termes de qualité que de quantité. Le secteur offensif devrait donc toujours être animé par Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala et donc, Mathys Tel.