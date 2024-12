Montpellier : Laurent Nicollin réagit à la rumeur Elye Wahi

Elye Wahi de retour à Montpellier ? Laurent Nicollin ne dit pas non, même s’il sait la complexité de l’opération. Dans un entretien accordé à Midi libre, le président du MHSC est revenu sur la rumeur des derniers jours, selon laquelle un retour de l’enfant prodigue était rêvé en interne. Il a déclaré «ne pas être au courant», sans pour autant fermer la porte. Mais après les récentes déclarations de Pablo Longoria, qui avait éteint les rumeurs de départ de son joueur, on ne se fait pas trop d’illusions.

La suite après cette publicité

«On cherche à renforcer, l’effectif (cet hiver ndlr), a-t-il avoué, alors que Montpellier occupe actuellement la dernière place du championnat. Wahi ? Si l’OM prend en charge son salaire et nous le prête, et s’il veut passer six mois chez nous… Mais je ne suis pas au courant.» En 12 matches de Ligue 1 cette saison, Wahi n’a marqué qu’à deux reprises avec l’OM. Ces dernières semaines, il a même vu Neal Maupay lui griller la politesse dans la hiérarchie.