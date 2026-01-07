Strasbourg : départs de Rosenior et Barco, appel à démission… Marc Keller lâche ses vérités

À Strasbourg, il n’y a pas eu besoin d’attendre l’épisode neigeux pour mesurer la température des relations entre les supporters et le président Marc Keller. Depuis la prise de contrôle de BlueCo en 2023, le climat est devenu polaire entre les deux camps, et les derniers événements n’ont fait qu’épaissir la couche de glace. Il y a eu les ventes de Mamadou Sarr, mais aussi celle d’Emmanuel Emegha à Chelsea, annoncée au mois septembre (il rejoindra le club cet été).

Il y a désormais le départ de Liam Rosenior chez les Blues en janvier. Cet ultime épisode a sonné comme celui de l’excès chez la Fédération des supporters de Strasbourg, qui a réclamé hier le départ de Marc Keller du club. «Le transfert de Liam Rosenior marque une étape supplémentaire, humiliante, dans l’asservissement du Racing à Chelsea (…) Chaque contorsion supplémentaire de Marc Keller, chaque minute de plus passée à la tête du club est une insulte au formidable travail réalisé avant 2023. Ce qui avait été vu par beaucoup comme une outrance en septembre dernier ressemble de plus en plus à un conseil avisé : il faut partir. Maintenant», pouvait-on lire sur les réseaux sociaux du groupe hier.

«Vous croyez que ça me fait plaisir ?»

Ce mercredi, Marc Keller avait réuni la presse pour la présentation de son nouvel entraîneur, Gary O’Neil. L’occasion, surtout, de répondre à toutes les polémiques du moment. En préambule, il est revenu sur le départ de Liam Rosenior, qu’il ne souhaitait aucunement : «j’ai eu plusieurs discussions avec Liam Rosenior, notre souhait c’était de le garder, assure le président du Racing dans des propos rapportés par ici Alsace. J’ai senti qu’il rêvait de cette opportunité. Je lui ai dit : "tu peux commencer les discussions, mais on va d’abord trouver quelqu’un d’autre". J’ai discuté avec les propriétaires, ce n’était pas prévu. À aucun niveau. Chacun doit essayer et c’est ce qu’ils ont fait. La balance pour notre club depuis deux ans et demi, elle est à notre avantage. J’ai mis toute mon énergie à trouver un entraîneur de qualité pour continuer la progression. Je n’ai pas plus de pression que la 3e année en National. »

Concernant l’appel à démission de groupes de supporters le concernant, Marc Keller est resté sur sa position. Le patron de Strasbourg assure ne pas avoir l’intention de quitter le navire : «depuis 25 ans je suis dirigeant, si chaque fois qu’il y avait un obstacle, je baissais les bras, je ne serais pas là devant vous. Ce n’est même pas quelque chose qui m’a traversé l’esprit. Je peux comprendre la surprise et la déception de certains, mais vous croyez que ça me fait plaisir ? Il a fallu s’adapter et prendre des décisions. Des discussions avec les supporters ? Ma porte reste ouverte. Je ne fais sans doute pas tout bien mais je le répète : je ne regrette pas mes choix (sur la multipropriété). Et je voudrais qu’on retrouve une Meinau unie. Il y a la multipropriété mais notre responsabilité était de transformer ça en opportunité avec un nouvel entraîneur.» Enfin, Keller a pris le soin d’éteindre la rumeur anglaise selon laquelle Barco pourrait rejoindre Chelsea cet hiver, sur demande de Rosenior. «Non, il ne partira pas en janvier. S’il faut recruter, on le fera avec le soutien de l’actionnaire.»