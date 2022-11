EdF : Youssouf Fofana fier de sa convocation au Mondial 2022

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain de l'AS Monaco Youssouf Fofana s'est dit fier, après sa convocation dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar : «ce qui me rend fier, c'est de rendre fier mon entourage. Franchement, là, ce n'est que des émotions. Quand le sélectionneur annonce mon nom, il y a tout de suite ce 'sifflet' dans l'oreille. Tu n'entends plus rien, tu es content, tu sautes de joie, tu es très fier de toi.»

Toujours au micro de l'émission sportive de TF1, l'international tricolore aux 2 sélections a également évoqué tenu à rappeler l'objectif principal des Bleus au Qatar : défendre leur titre de champions du monde. «On ne peut pas y aller et dire : 'J'y vais, je profite à fond et on verra ce qu'il va se passer, non.' On va là-bas pour aller défendre notre titre et pourquoi pas ramener la coupe à la maison.»